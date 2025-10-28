Peatón muere atropellado por un camión en David

Panamá- Una persona murió atropellada la tarde de este martes en la vía Interamericana, en David, a la altura de una sucursal de una cadena nacional de supermercados.

En el accidente de tránsito está involucrado un camión tipo mula que transportaba un contenedor refrigerado y cuyo conductor permaneció en la escena del accidente.

Al parecer, el cabezal del camión pasó por encima de la víctima, quien quedó a poca distancia de las llantas delanteras.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí se presentaron a la escena para auxiliarla, pero no pudieron hacer nada más que dictaminar la ausencia de signos vitales.

En redes sociales, residentes de David cuestionan la falta de un puente peatonal en ese punto de la vía, pues aseguran que los vehículos que transitan por el área lo hacen a alta velocidad como si fuese una autopista.

