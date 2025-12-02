Perro en estado de abandono es rescatado en San Isidro

Panamá- Un perro desnutrido, enfermo y con problemas en la piel que ocasionan la pérdida de gran parte de su pelaje, fue rescatado este martes por unidades del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turístico.

El pobre animal era mantenido amarrado y descuidado en un taller ubicado en la calle La Fula, del sector de San Isidro, distrito de San Miguelito.

Fue gracias a una denuncia realizada a través de redes sociales, donde se divulgó el estado de maltrato en el que este perro era mantenido en el taller, que las autoridades conocieron su caso y actuaron.

"En la inspección, junto al departamento de Bienestar Animal de este distrito, se verificó que el perro estaba enfermo y sin asistencia en un lugar que no reúne las condiciones para su debida atención. También se corroboró que se mantenían en el lugar cuatro perros, mientras que otro se mantenía suelto. Ninguno tenía control de vacunación", aseguró la Policía Nacional.

El perro fue trasladado a una clínica veterinaria, mientras que a la responsable del animal se le giró una citación ante el Juez de Paz, luego de que se le explicó el motivo de la visita de los uniformados y el contenido de la Ley 70 Contra el Maltrato Animal.

"En lo que va del año, la Policía Nacional, a través del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turístico, ha rescatado a 226 animales de fauna doméstica", indicó la entidad.