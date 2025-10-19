Persecución policial, aprehensión y decomiso de droga

Panamá- Dos hombres de nacionalidad panameña, que transportaban en dos vehículos un total de 1.629 paquetes con presunta sustancia ilícita, fueron aprehendidos por la Policía Nacional (PN) del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Según un informe de la PN, uno de los vehículos fue retenido en Arraiján cabecera y el conductor del segundo automóvil fue interceptado en la vía Centenario, frente a Merca Panamá.

El subcomisionado de la PN Giudes Gómez informó que la presunta droga se encontraba dentro de varios sacos acomodados en una camioneta y un auto pick-up.

Los dos hombres, junto a la presunta droga incautada, quedaron a órdenes de las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones y procesos legales correspondientes.

Posteriormente, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Especializada en Delitos con Drogas dio a conocer el decomiso de 43 paquetes con presunta droga que se encontraban ocultos en un contenedor, ubicado en un puerto del Pacífico.