Sucesos - 08/10/25

Persiguen y dejan hombre gravemente herido en Las Garzas

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persecución entre dos vehículos particulares por la vía principal de Las Garzas, en Panamá Este, concluyó la tarde de este miércoles con un hombre gravemente herido

La información preliminar detalla que al hombre —de tez morena—, el cual vestía una camiseta blanca y unas bermudas tipo jeans, lo venían persiguiendo unos sicarios desde otro vehículo, mientras le disparaban.

La persecución, que inició en el sector de La Ica, concluyó cerca de la comunidad 8 de Diciembre, cuando la víctima perdió el conocimiento y su vehículo de color negro quedó sobre unas plantas ornamentales sembradas en la orilla de la vía.

Residentes del área y conductores que pasaban por la vía, luego del intento de homicidio, corrieron a auxiliar a la víctima y a notificar el suceso a la Policía Nacional

Gravemente herido, el hombre —cuya identidad se desconoce por el momento— fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano. Se espera que en el transcurso del día se conozca si logró sobrevivir a este ataque armado en su contra.

 

