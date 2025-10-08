Pescador de 61 años fue rescatado tras dos días perdido

Funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y guardaparques del Ministerio de Ambiente realizaron una intensa labor de rescate de un pescador de 61 años que permaneció desaparecido durante dos días en la desembocadura del río en Bocas del Toro.

Según el informe, el hombre salió a pescar por primera vez en la zona el pasado domingo y no regresó a su residencia.

Las autoridades recibieron la alerta desde los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y rápidamente se movilizaron al área para iniciar la búsqueda.

El personal ambiental y de rescate logró localizar al pescador, quien había improvisado un refugio en la orilla.

Se encontraba hidratado y sin lesiones graves. Además, se recuperó la embarcación que se había volcado debido al fuerte oleaje.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones al realizar actividades en ríos desconocidos y evitar arriesgarse en zonas que no se dominan, para prevenir incidentes similares.