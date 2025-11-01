Sucesos - 01/11/25 - 07:55 AM

Pescan a funcionario cobrando pa’ “ayudar” con trámites en la CSS

Durante la diligencia, las unidades de inteligencia decomisaron B/.800.00 en efectivo.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS), de 46 años, fue aprehendido nidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DII) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de La Esperanza, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El funcionario presuntamente exigía pagos irregulares a representantes legales de una empresa, con la supuesta intención de favorecerlos en trámites administrativos

La detenció, que se dio en medio de la Operación Relámpago, se produjo en el marco de un seguimiento que mantenían las autoridades por denuncias de corrupción dentro del sector público.

Durante la diligencia, las unidades de inteligencia decomisaron B/.800.00 en efectivo, además de documentación clave que podría servir como evidencia dentro del proceso. 

Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Te puede interesar

Auto choca contra jersey y muere una persona en Autopista Arraiján-La Chorrera

Auto choca contra jersey y muere una persona en Autopista Arraiján-La Chorrera

 Noviembre 01, 2025
Pescan a funcionario cobrando pa’ “ayudar” con trámites en la CSS

Pescan a funcionario cobrando pa’ “ayudar” con trámites en la CSS

 Noviembre 01, 2025
Cocaína incautada en España no salió de puertos panameños, dice Aduanas

Cocaína incautada en España no salió de puertos panameños, dice Aduanas

 Octubre 31, 2025
Amor y muerte: 15 años de cárcel para profesora que mató a su pareja

Amor y muerte: 15 años de cárcel para profesora que mató a su pareja

 Octubre 31, 2025
Capturan sospechoso en crimen de taxista en Altos de Los Lagos

Capturan sospechoso en crimen de taxista en Altos de Los Lagos

 Octubre 31, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas