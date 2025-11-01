Pescan a funcionario cobrando pa’ “ayudar” con trámites en la CSS

Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS), de 46 años, fue aprehendido nidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DII) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de La Esperanza, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.



El funcionario presuntamente exigía pagos irregulares a representantes legales de una empresa, con la supuesta intención de favorecerlos en trámites administrativos.

La detenció, que se dio en medio de la Operación Relámpago, se produjo en el marco de un seguimiento que mantenían las autoridades por denuncias de corrupción dentro del sector público.

Durante la diligencia, las unidades de inteligencia decomisaron B/.800.00 en efectivo, además de documentación clave que podría servir como evidencia dentro del proceso.

Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.