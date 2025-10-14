Pick-up es partida en dos por un camión; sus ocupantes murieron

Panamá- Una colisión registrada en la madrugada de este martes en la vía Interamericana, distrito de La Chorrera, entre un camión articulado y una pick-up de color rojo, dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Las víctimas viajaban en el vehículo menor, cuyo conductor salía del sector de El Nazareno e intentaba ingresar a la carretera cuando se produjo el impacto con el equipo pesado que se dirigía hacia Capira. Aparentemente, el conductor del pick up no se percató de la proximidad del camión articulado.

Como resultado de la violenta colisión, la pick-up fue prácticamente partida en dos, quedando sus restos esparcidos sobre los cuatro carriles de la vía.

Tras el fuerte impacto, el cuerpo de uno de los ocupantes del auto quedó tendido sobre la carretera, mientras que la segunda víctima permaneció atrapada dentro de la carrocería.

A consecuencia del trágico accidente, la vía Panamericana permaneció cerrada en ambos sentidos por varias horas, mientras personal del Ministerio Público realizaba las labores de levantamiento de los cuerpos.