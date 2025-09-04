Sucesos - 04/9/25 - 12:00 AM

Pidió protección, pero de nada valió: su esposo la mató

Por: Redacción -

Paola Chávez, de 36 años, luchaba por escapar de la violencia física y verbal de su pareja. Temerosa de su vida e integridad, acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por violencia doméstica.

A Paola le dieron una boleta de protección, pero de nada sirvió. La tarde del martes, al regresar a su hogar, fue asesinada por su esposo. Una vecina la encontró sin vida, alrededor de las 4:00 p.m., en la sala de su vivienda, ubicada en la tercera etapa de la barriada Alto de Las Praderas, distrito de La Chorrera.

Tres menores de edad quedan en la orfandad.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, lamentó el trágico hecho. Indicó que se retomará la iniciativa del brazalete electrónico, el cual considera que puede ayudar a prevenir este tipo de desgracias. “Esta es una inversión que pudo haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo.

Es el undécimo femicidio de este 2025. Más en P-6

Te puede interesar

Tiroteo en bar tico cerca de frontera panameña deja varios heridos

Tiroteo en bar tico cerca de frontera panameña deja varios heridos

 Septiembre 04, 2025
Agarran a sospechoso de brutal crimen en Parita

Agarran a sospechoso de brutal crimen en Parita

 Septiembre 04, 2025
Comunidad de Cabuya clama justicia por ola de violencia en Herrera

Comunidad de Cabuya clama justicia por ola de violencia en Herrera

 Septiembre 04, 2025
Pidió protección, pero de nada valió: su esposo la mató

Pidió protección, pero de nada valió: su esposo la mató

 Septiembre 04, 2025
MP inicia investigación contra Héctor Brands

MP inicia investigación contra Héctor Brands

 Septiembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales
Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua

Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua