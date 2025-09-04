Pidió protección, pero de nada valió: su esposo la mató

Paola Chávez, de 36 años, luchaba por escapar de la violencia física y verbal de su pareja. Temerosa de su vida e integridad, acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por violencia doméstica.

A Paola le dieron una boleta de protección, pero de nada sirvió. La tarde del martes, al regresar a su hogar, fue asesinada por su esposo. Una vecina la encontró sin vida, alrededor de las 4:00 p.m., en la sala de su vivienda, ubicada en la tercera etapa de la barriada Alto de Las Praderas, distrito de La Chorrera.

Tres menores de edad quedan en la orfandad.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, lamentó el trágico hecho. Indicó que se retomará la iniciativa del brazalete electrónico, el cual considera que puede ayudar a prevenir este tipo de desgracias. “Esta es una inversión que pudo haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo.

