Pillan cazador furtivo en zona protegida de Barro Colorado

Panamá- Un sujeto, de 19 años, es investigado por el Ministerio Público (MP), luego de ser sorprendido en la zona protegida del área de Barro Colorado, en la provincia de Colón.

El individuo se encontraba en esta área montañosa portando un arma de fuego y fue interceptado por agentes de la Policía Nacional durante un patrullaje rutinario.

Al momento de la revisión del arma, se le detectaron varias municiones sin detonar. Tanto el joven como el arma incautada fueron puestos a disposición del proceso judicial que adelanta el MP, para determinar los motivos de su presencia en una zona protegida de Colón.

Se sospecha que el arma de fuego, tipo escopeta, iba a ser utilizada para la caza de animales dentro de esta área de protección.

La Policía Nacional informó que la entidad de seguridad reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas del país, como parte de su labor para preservar la seguridad ambiental.