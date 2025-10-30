Pistolero aprovecha la lluvia para atacar a su víctima en Colón

Panamá- Aprovechando la fuerte lluvia con brisas que se registró la noche del miércoles en la ciudad de Colón y sus alrededores, un hombre fue atacado por un sicario, resultando herido por arma de fuego.

El suceso se dio en la calle 13 de la avenida Justo Arosemena de la ciudad de Colón, cuando el hombre se encontraba en su residencia. Fue entonces cuando el pistolero irrumpió de manera repentina y comenzó a dispararle.

Los impactos de bala lo alcanzaron en el hombro derecho y la espalda. Otra bala rozó el brazo derecho

Luego del atentado, el agresor huyó de la escena en medio de la fuerte lluvia que caía sobre la urbe colonense.

Mientras tanto, la víctima fue trasladada a la sala de urgencias del hospital para recibir atención médica por las heridas recibidas. No se dieron a conocer las generalidades del herido en medio de las pesquisas que se efectuaban.

Inteligencia Policial y el Ministerio Público mantienen la investigación de este atentado contra la vida.



