Sucesos - 23/11/25 - 07:52 AM

Plomera en Medalla Milagrosa deja un herido

El hombre, con heridas de bala en varias partes del cuerpo, fue levantado por unidades de emergencia

 

Por: Redacción / Critica -

Una balacera en la Medalla Milagrosa de Colón dejó un herido, que lucha por mantenerse con vida. 

El hombre, con heridas de bala en varias partes del cuerpo, fue levantado por unidades de emergencia y llevado al hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos lograron estabilizarlo. 

Ahora mismo se encuentra en recuperación, aferrándose a la vida mientras su familia espera noticias más claras.

En el área todavía se respira tensión. La Policía Nacional inció las investigaciones y en busca de quiénes fueron los que encendieron la plomera y por qué.

 

 

