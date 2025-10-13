Pocrieños exigen justicia por el femicidio de Selinda Mavelis

La trágica muerte ha conmocionado a las provincias de Coclé y Los Santos, luego de que se confirmara el asesinato de Selinda Mavelis Córdoba Batista, una joven oriunda de Paritilla, distrito de Pocrí, en Los Santos, quien fue víctima de femicidio por su expareja en Coclé el pasado domingo.

Selinda, de 21 años, es recordada por sus amigos y familiares como una muchacha alegre y trabajadora. Su repentina y violenta muerte causó profunda indignación en su comunidad, donde los residentes exigen justicia y una investigación exhaustiva a las autoridades.

Las honras fúnebres de la joven se realizarán este martes 14 de octubre en la Iglesia Santa Rosa de Lima de Paritilla, donde decenas de personas, vestidas de blanco, acompañarán a la familia en su último adiós.

“Tu presencia fue un regalo, y tu recuerdo será eterno. Descansa en paz, hermosa”, expresaba la esquela de despedida publicada por sus familiares en redes sociales, la cual se llenó de mensajes de dolor y solidaridad.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon su muerte a manos de su expareja, un hombre oriundo del distrito de Tonosí. Mientras tanto, la población de Azuero y Coclé clama por el fin de la violencia que sigue cobrando la vida de jóvenes en el país.