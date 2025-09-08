Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Panamá. Un ladrón —por ahora de identidad desconocida— murió luego de ser baleado durante una persecución policial con intercambio de disparos que inició en Costa del Este y culminó en la calle 20 de El Chorrillo, en respuesta a un asalto a una joyería.

El subcomisionado Demetrio Martínez, jefe de la Zona Policial de San Francisco, detalló que el asalto ocurrió a eso de las 4:30 de la madrugada de hoy en una joyería ubicada en Dream Plaza.

A esa hora, unos cuatro delincuentes llegaron al local comercial, encañonaron, amordazaron y ataron al celador para posteriormente ingresar a robar en la joyería.

Los asaltantes lograron sustraer una gran cantidad de prendas cuyo valor no ha sido revelado, y luego escaparon de la escena en un sedán de color rojo. Afortunadamente, la Policía recibió a tiempo el llamado de alerta, ubicando, aún en Costa del Este, al vehículo en donde iban los asaltantes.

El hecho generó una persecución en medio de la cual policías y ladrones intercambiaron disparos a la altura del sector de Plaza Amador, en El Chorrillo. Poco después, los delincuentes abandonaron el vehículo rojo con el botín dentro y con uno de sus compinches agonizando.

Según confirmó Martínez, el sospechoso, malherido, fue trasladado hasta el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, a donde llegó sin signos vitales.

Las joyas robadas fueron recuperadas y el vehículo utilizado por los delincuentes para trasladarse, decomisado.

Ahora, la Policía Nacional y el Ministerio Público analizan los videos del sistema de vigilancia para identificar y ubicar a los otros tres asaltantes.



