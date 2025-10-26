Policía muere y otros dos resultan heridos en vuelco

La vía Interamericana se tiñó de luto la tarde del sábado 25 de octubre cuando un Hyundai Elantra se volcó violentamente en Santa Marta, distrito de Bugaba, dejando un agente de la Policía Nacional sin vida y dos más gravemente heridos.

El vehículo, con placa CB8495, perdió el control y chocó contra un objeto fijo, provocando que los oficiales Rafael Camarera Cerceño y Eiser Guerra quedaran atrapados entre los hierros retorcidos. Elíam Cedeño, lamentablemente, no sobrevivió al impacto.

Al lugar llegaron 10 unidades de Bomberos, lideradas por el Teniente Raúl Guerra, y personal del 911, quienes trabajaron contrarreloj para atender a los sobrevivientes y asegurar la zona.

Compañeros y familiares expresaron su dolor: "Dios lo tenga en la Gloria". La comunidad lamenta la pérdida de un héroe que entregó su vida al servicio.