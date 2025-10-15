Poste con transformador cae sobre colegial en Coclé: 4 niños hospitalizados

Un poste eléctrico con transformador se desplomó sobre un bus colegial en la comunidad de La Cotaba, en Pueblos Unidos de Aguadulce, mientras transportaba a 12 niños.

El Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato al lugar para atender la emergencia y coordinó el traslado de cuatro menores al Hospital Rafael Estévez, donde los primeros reportes médicos indican que se encuentran en condición estable.

Además, se contó con la colaboración de ambulancias del 911 y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMER), cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a los afectados antes de su traslado.

Las autoridades locales investigan las causas del desplome del poste eléctrico para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes.