Primer atropello fatal en Veraguas en 2026: arrollan agricultor en vía a Soná

Panamá- Isidro Martínez, de 57 años de edad, se convirtió en la primera víctima fatal por accidente de tránsito tipo atropello en la provincia de Veraguas en lo que va del año 2026. El lamentable hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana de este jueves en la carretera nacional con dirección al distrito de Soná, específicamente en el sector conocido como Santa Rita.

De acuerdo con informes preliminares, Martínez, un humilde agricultor y peón, había salido de su residencia rumbo a su jornada de trabajo cuando, a pocos minutos, fue arrollado por un vehículo que transitaba por esta importante vía. El impacto le causó la muerte de manera casi inmediata.

El coronel Eduardo Cheng, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Veraguas, señaló que el lugar donde ocurrió el accidente es considerado altamente peligroso, debido a que se encuentra en una pendiente pronunciada. Indicó que tanto conductores como peatones deben extremar las medidas de prevención para evitar tragedias similares. “Es un tramo de alto riesgo y se requiere mayor conciencia vial para prevenir hechos tan lamentables como este”, enfatizó.

Familiares y conocidos describieron a Isidro Martínez como una persona muy apreciada en su comunidad, destacando su don de gente y su carácter trabajador. También se informó que el fallecido presentaba una discapacidad en una de sus piernas, lo que podría haber influido en su movilidad al momento del accidente.

Las autoridades competentes, entre ellas la Personería del distrito de Soná y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropello, determinar las causas exactas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Este trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad vial y la prevención de accidentes, especialmente en zonas de alto riesgo de la red carretera nacional.



