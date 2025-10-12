¿Qué pasó en el potrero? Investigan muerte de hermanos en Volcán

Panamá-Una investigación sumaria por el delito contra la vida e integridad personal adelanta la Agencia Subregional de la Fiscalía Adjunta de Bugaba del Ministerio Público, luego de que el pasado viernes los hermanos Mamerto Espinoza (30 años) y Máximo Jiménez (33 años) fueran encontrados sin vida en Cerro Brujo, Volcán, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Se espera que esta semana que viene se les practique la necropsia a los cadáveres, procedimiento mediante el cual se determinará la causa de la muerte.

Aunque uno de los hermanos padecía epilepsia y el mismo viernes había sufrido cuatro ataques, quienes los conocen descartan que esta sea la causa de muerte, ya que no explica el deceso del otro hermano, ni por qué uno de los cuerpos estaba cubierto con láminas de cartón, mientras el otro yacía a pocos metros de distancia.

Lo cierto es que el viernes los hermanos, de origen indígena, habían ingerido licor en Volcán y después se dirigieron a Cerro Brujo. Los cuerpos no presentaban señales de violencia visibles, lo que incrementa la incertidumbre entre sus familiares. ¿Qué ocurrió en el potrero donde fueron hallados? Es lo que debe establecer la investigación en curso.