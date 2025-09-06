Queda detenido exrepresentante de El Carate por presunto peculado

El exrepresentante de El Carate, en la provincia de Los Santos, quien ocupó el cargo durante el periodo 2019-2024, fue detenido provisionalmente por orden de un juez de garantías, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. La medida está relacionada con una investigación por el delito de peculado doloso.

Según informó el Ministerio Público, el caso forma parte de las pesquisas que adelanta la Fiscalía sobre el manejo de 454,184.30 dólares durante la pasada administración de la Junta Comunal de El Carate.

La actual administración comunal, que asumió funciones en 2024, denunció presuntas irregularidades en la entrega de bienes y recursos, lo que dio origen a las investigaciones oficiales.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el destino de los fondos públicos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

