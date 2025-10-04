Sucesos - 04/10/25 - 02:34 PM

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades relacionadas con este delito de hurto pecuario.

 

Por: Redacción / Web -


En el sector de Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe, Darién, las unidades fronterizas, en coordinación con el Ministerio Público de Chepo, sección de atención primaria, llevaron a cabo una diligencia de allanamiento que permitió la recuperación de 38 reses.

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades relacionadas con este delito de hurto pecuario.
 

Te puede interesar

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

 Octubre 04, 2025
Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

 Octubre 04, 2025
Golpe al contrabando: Decomisan medicamentos, licor y cigarrillos

Golpe al contrabando: Decomisan medicamentos, licor y cigarrillos

 Octubre 04, 2025
Asalto a taxista termina en caos, choque y captura

Asalto a taxista termina en caos, choque y captura

 Octubre 04, 2025
Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

 Octubre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas