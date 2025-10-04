Sucesos - 04/10/25 - 02:34 PM
Recuperan 38 reses en operativo en Darién
La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades relacionadas con este delito de hurto pecuario.
En el sector de Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe, Darién, las unidades fronterizas, en coordinación con el Ministerio Público de Chepo, sección de atención primaria, llevaron a cabo una diligencia de allanamiento que permitió la recuperación de 38 reses.
