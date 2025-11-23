Sucesos - 23/11/25 - 12:50 PM

Recuperan cadáver de desaparecido en isla Gobernadora

El pasado jueves, el hombre se encontraba de paseo en Playa Punta Hicaco, ubicada al sur de Soná (Veraguas), cuando decidió ingresar al agua, pero lamentablemente nunca salió.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un hombre de 29 años, que había sido reportado como desaparecido el jueves, fue recuperado la mañana de este domingo en las cercanías de Isla Gobernadora (golfo de Montijo), por unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El pasado jueves, el hombre se encontraba de paseo en Playa Punta Hicaco, ubicada al sur de Soná (Veraguas), cuando decidió ingresar al agua, pero lamentablemente nunca salió. De inmediato, las personas que lo acompañaban comenzaron a buscarlo y, al no encontrarlo, notificaron su desaparición a las autoridades.

Rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizaron un operativo de búsqueda, pero no fue hasta este día que el desaparecido fue ubicado muerto, presuntamente ahogado.


 

 

 

