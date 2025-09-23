Recuperan vehículo utilizado para cometer crimen en Aguadulce

Panamá- La camioneta de color gris utilizada ayer durante la persecución y tiroteo que cobró la vida de Omar A. Olivares González (34 años), fue recuperada por la Policía Nacional abandonada cerca del IPT ubicado en la barriada Guadalupe, en Aguadulce (Coclé).

En ese lugar, los sicarios involucrados dejaron el vehículo, tras balear a Olivares en la Calle El Agua, pasadas las 12:30 del mediodía, para luego escapar sin ser aprehendidos.

Se confirmó que la víctima ingresó al quirófano del Hospital Rafael Estévez, pero falleció alrededor de las 3:30 p.m. durante la intervención quirúrgica. Una de las balas lo impactó en el lado derecho de la cabeza, lo que causó su muerte a pesar de los esfuerzos del equipo médico.

La investigación de este crimen apunta a un posible ajuste de cuentas. Olivares mantenía una medida cautelar de firma y, al momento del ataque, se dirigía a la Fiscalía para cumplir con este requisito, tras lo cual regresaría a casa de su madre.

La medida cautelar se le aplicó luego de que en julio de 2024 fuera aprehendido en Playa El Salado, Aguadulce, con 483 paquetes de droga, dos armas y dos proveedores para fusil de guerra.