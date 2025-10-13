Refuerzan vigilancia en Parque Nacional Chagres

Panamá- Agentes de la Policía Ambiental y guardaparques de MIAMBIENTE han reforzado su presencia dentro del Parque Nacional Chagres, después de que hace unos días se desmantelara una banda dedicada a la extracción ilegal de oro en las márgenes del río Boquerón, en el corregimiento de Salamanca, área de la vía Transístmica en Colón.

Por la extensión de este territorio, compuesto de una abundante vegetación y hábitat de animales salvajes, muchas personas ingresan al área para realizar excavaciones irregulares cerca de quebradas y ríos en busca de oro. Otras personas entran con armas de fuego como rifles o escopetas para cazar animales silvestres como iguanas, venados, ñeques, conejos y zaínos, que luego usan para consumo familiar o para vender a comercios que se dedican al tráfico de especies exóticas.

Durante un recorrido realizado por los funcionarios, ingresando por el río Boquerón, se observaron intervenciones irregulares en el cauce del río y zonas aledañas, ocasionadas por la extracción no autorizada de material mineral. MIAMBIENTE informó que mantiene la coordinación con los estamentos de seguridad para garantizar la conservación del Parque Nacional Chagres, una fuente vital de agua para la población y para el Canal de Panamá.

Al mismo tiempo, señaló que estas prácticas ilegales generan graves impactos ambientales, como la contaminación del agua, la erosión del suelo y la pérdida de hábitat para las especies silvestres que alberga esta importante área protegida.