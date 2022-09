Rescatan menor que era maltratado por su madre en Rana de Oro

Panamá- Un menor que estaba siendo maltratado por su madre, fue rescatado por unidades de la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia, en el sector de Rana de Oro, en el corregimiento de Pedregal.

El rescate se logró, luego de que la Policía recibió una denuncia ciudadana vía telefónica, mediante la cual se les dio a conocer lo que ocurría, según confirmó el subcomisionado Matías Batista, jefe de la Zona Policial de Don Bosco.

Publicidad

El uniformado detalló que el menor, del cual no se especificó su edad, no reside en Rana de Oro, pero en horas de la mañana de este lunes fue sacado de la vivienda en donde se encontraba en compañía de su abuela.

Resaltó que el menor será llevado a evaluación médica y se tramitará el caso mediante la Fiscalía de Niñez y adolescencia, ya que el pequeño presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades sospechan que el maltrato contra el menor tenía lugar en el lugar en donde él reside junto a su madre.

Se espera que en las próximas horas se notifique la conducción de la madre del menor como parte del inicio de la investigación de este caso.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Mediante una llamada ciudadana, unidades policiales en el sector de Rana de Oro Corregimiento de Pedregal, ubican a un menor que estaba siendo maltratado por su madre, el pequeño tenía golpes en diferentes partes del cuerpo, será llevado atención médica y ante las autoridades. pic.twitter.com/FFAm8mLDB7 — Policía Nacional (@ProtegeryServir) September 19, 2022

Contenido Premium: 0