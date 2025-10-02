¡Rescate animal! Caballo cae en una letrina

Panamá- ¡Insólito! Un caballo se cayó accidentalmente en una fosa séptica al aire libre ubicada en una residencia en Las Tablas, provincia de Los Santos.

El dueño del equino, al darse cuenta de lo ocurrido, intentó sacarlo, pero no pudo, ya que toda su parte trasera quedó atrapada dentro del estrecho orificio, sin espacio suficiente para liberarlo sin lastimarlo.

El hombre notificó el hecho al Cuerpo de Bomberos de Herrera, por lo que la entidad envió varias unidades de Búsqueda y Rescate de la Estación 2 'Las Tablas' a la residencia donde se reportó la novedad.

Como el cuerpo del caballo ocupaba casi todo el espacio de la boca de la fosa, fue necesario que los camisas rojas utilizaran equipo especializado para poder liberarlo.

Afortunadamente, luego de un rato, los uniformados lograron sacar al animal de la fosa sano y salvo.