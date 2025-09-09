Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

Panamá- El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de reporte periódico y otras concedidas en una primera audiencia de solicitudes múltiples a la exrepresentante del corregimiento de Nueva Gorgona.

El tribunal dispuso la detención provisional de la exconcejal (período 2019-2024) y su traslado a un centro de reclusión.

La exrepresentante es investigada por el presunto delito de peculado doloso, relacionado con el uso de fondos de descentralización en el Programa de Interés Social por un monto de 304.713,14 dólares.

La exfuncionaria fue aprehendida hace dos semanas, y la audiencia de garantías se realizó el 26 de agosto.

En los últimos meses, otros exrepresentantes de corregimiento han sido llevados ante la justicia, como Carlos Alberto Montenoir, exrepresentante de Villa Rosario, distrito de Capira, quien enfrenta cargos por malversación de fondos públicos y se mantiene bajo detención domiciliaria.