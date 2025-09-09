Sucesos - 09/9/25 - 03:37 PM

Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

El tribunal dispuso la detención provisional de la exconcejal (período 2019-2024) y su traslado a un centro de reclusión.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de reporte periódico y otras concedidas en una primera audiencia de solicitudes múltiples a la exrepresentante del corregimiento de Nueva Gorgona.

El tribunal dispuso la detención provisional de la exconcejal (período 2019-2024) y su traslado a un centro de reclusión.

La exrepresentante es investigada por el presunto delito de peculado doloso, relacionado con el uso de fondos de descentralización en el Programa de Interés Social por un monto de 304.713,14 dólares.

La exfuncionaria fue aprehendida hace dos semanas, y la audiencia de garantías se realizó el 26 de agosto.

En los últimos meses, otros exrepresentantes de corregimiento han sido llevados ante la justicia, como Carlos Alberto Montenoir, exrepresentante de Villa Rosario, distrito de Capira, quien enfrenta cargos por malversación de fondos públicos y se mantiene bajo detención domiciliaria.

Te puede interesar

Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

Revocan medidas cautelares a exconcejal por caso de peculado

 Septiembre 09, 2025
Funcionaria de la CSS aprehendida por alterar sistema SIPE

Funcionaria de la CSS aprehendida por alterar sistema SIPE

 Septiembre 09, 2025
Aprehenden a mujer por hurto de medicamentos en Arraiján

Aprehenden a mujer por hurto de medicamentos en Arraiján

 Septiembre 09, 2025
Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

Adulto mayor muere atropellado en vía de Río Congo

 Septiembre 09, 2025
Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

Joven muere tras impactante caída de sedán en viaducto de la ACP

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto