Roban televisor, proyector y radios de colegio en Panamá Oeste

Panamá- Un televisor, un proyector y 11 radios de comunicación interna fueron hurtados por sujetos desconocidos que se introdujeron al Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid, ubicado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Vielka Martínez, directora del plantel, indicó que el equipo sustraído la noche del miércoles es esencial para el desarrollo de las actividades académicas.

Además del hurto de equipos, los malhechores dejaron sin suministro de corriente uno de los pabellones del colegio al vandalizar el sistema eléctrico, por lo que la dirección del plantel ordenó la suspensión de clases.

Para sustraer los equipos, los delincuentes forzaron las puertas de cuatro aulas de clases, hecho que fue descubierto por el celador del colegio durante la madrugada del pasado miércoles.

La directora del plantel escolar agregó que el hurto fue descubierto por el celador en su ronda nocturna.

La denuncia por el hurto de los equipos fue presentada ante la Personería Municipal de Chame, además de solicitar a la empresa de distribución eléctrica el restablecimiento del servicio.

La Dirección Regional de Educación en Panamá Oeste lamentó el acto de vandalismo perpetrado en contra del colegio Dr. Harmodio Arias Madrid.

Además de ello, reiteró su compromiso de trabajar junto a las autoridades competentes para fortalecer la seguridad en los centros educativos de la provincia.