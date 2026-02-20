San Miguelito bajo fuego: 36 horas de terror y muerte en Santa Marta

El sector de Santa Marta, en el corregimiento de Belisario Frías, no logra salir de la zona roja. La violencia en este punto de San Miguelito se ha intensificado drásticamente en las últimas 36 horas, dejando un saldo trágico de dos hombres asesinados en eventos aislados que mantienen en vilo a la comunidad.

El hecho más reciente ocurrió la tarde del miércoles en el multifamiliar Miki Sierra. Allí, el estruendo de las balas interrumpió la rutina de los residentes cerca de las 3:30 p.m. La víctima, identificada como Alexander Córdoba, de 27 años, fue blanco de múltiples disparos. Aunque los vecinos alertaron rápidamente a la Policía Nacional y lograron trasladarlo al centro de salud de Torrijos Carter, el esfuerzo fue en vano; a los pocos minutos de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

Tras un rápido despliegue policial y diligencias de allanamiento cerca de la torre C del complejo, las autoridades lograron la aprehensión de un menor de edad, quien presuntamente guarda relación con el crimen y ya fue puesto a órdenes de las instancias correspondientes.

Médicos y pacientes en la línea de fuego

La situación ha escalado a tal punto que la violencia persigue a las víctimas incluso dentro de las instalaciones sanitarias. El Dr. Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, lanzó un mensaje directo a las bandas locales: "Es la juventud la que está siendo afectada".

Torres subrayó el peligro constante que corre el personal médico, ya que los grupos delincuenciales intentan "saldar cuentas" dentro de los centros de salud, ignorando por completo la presencia de pacientes y doctores. Ante esto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que se reforzará la presencia policial en las unidades de salud ubicadas en barrios populares, reconociendo que, aunque el apoyo es constante, la demanda de seguridad es crítica.

Conductores de plataforma: El nuevo blanco

Este nuevo homicidio se suma a la muerte de Carlos A. Cáceres, de 23 años. El joven, quien se ganaba la vida como conductor de InDrive, fue emboscado la madrugada del martes en el sector de La Palmita, también en Santa Marta.

Sujetos que fingieron ser pasajeros le dispararon para robarle, hiriéndolo de gravedad. Cáceres falleció poco después en el Hospital San Miguel Arcángel. Sobre este caso, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que existe una estructura criminal dedicada específicamente a cazar conductores.

"Estos grupos solicitan carreras en 'áreas frías' como Calle 50 para luego obligar a los choferes a entrar a zonas peligrosas de noche", explicó Fernández, advirtiendo que la institución ya tiene en la mira a varias pandillas que operan bajo esta modalidad de robo a plataformas digitales.