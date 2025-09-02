Se acaba la tregua: Asesinan a tiros a joven en Nueva Providencia

Panamá- Jossimar Josué Lemos, de 19 años, murió la noche del lunes 1 de septiembre en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero (Colón), como resultado de un ataque con arma de fuego.

La información de este caso señala que, en horas de la mañana del lunes, el joven se dirigió hacia los multifamiliares de Nueva Providencia para visitar a familiares. Fue en ese momento que un sujeto llegó a la planta baja de la torre 18 y empezó a disparar. El joven trató de escapar, pero fue alcanzado por múltiples impactos de bala. Posteriormente, el pistolero escapó de la escena por un área boscosa.

Lemos fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña y, luego, hacia el hospital de la Caja de Seguro Social en la ciudad de Colón para continuar con su atención, pero falleció en horas de la noche.

Colón tenía al menos unas cuatro semanas sin que se registraran hechos violentos con resultado de muerte.

Unas 70 personas han fallecido a causa de la violencia en la provincia, en medio de los constantes llamados a la paz.



