Sucesos - 08/11/25 - 02:05 PM

Se busca a Xavier Molina Moreno por asesinato en Colón

Molina Moreno está vinculado a una investigación judicial por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado, un hecho violento que tuvo lugar en la comunidad de Río Alejandro.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

 La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, ha solicitado el apoyo de la comunidad para localizar a Xavier Eduardo Molina Moreno, quien es requerido por una orden de aprehensión en relación con un homicidio ocurrido el 10 de marzo de 2025. 

Molina Moreno está vinculado a una investigación judicial por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado, un hecho violento que tuvo lugar en la comunidad de Río Alejandro, en el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón. 

Según las autoridades, ese día fue encontrado sin vida Daniel Jaén Catuy, de 22 años de edad, en una zona boscosa, donde se hallaron casquillos de bala y el cuerpo semienterrado.

 La Fiscalía regional solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Xavier Eduardo Molina Moreno que se comunique de manera confidencial a los números 475-4807 y 475-4808, correspondientes a la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala. También pueden llamar al 475-4000 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón. 

Las autoridades garantizan la reserva de la información proporcionada. Se hace un llamado a la comunidad para que, con su colaboración, se logre hacer justicia en este caso, resaltando la importancia de la cooperación ciudadana en la resolución de crímenes en la región.

Te puede interesar

Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

 Noviembre 08, 2025
Aguadulce: Atacó a su pareja con un cuchillo y luego se mató

Aguadulce: Atacó a su pareja con un cuchillo y luego se mató

 Noviembre 08, 2025
Se busca a Xavier Molina Moreno por asesinato en Colón

Se busca a Xavier Molina Moreno por asesinato en Colón

 Noviembre 08, 2025
Esteban es despedido con música, lágrimas y un llamado a la justicia

Esteban es despedido con música, lágrimas y un llamado a la justicia

 Noviembre 08, 2025
Capturan a sospechoso del asesinato de Esteban De León

Capturan a sospechoso del asesinato de Esteban De León

 Noviembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí