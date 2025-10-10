Se cae audiencia por caso de auxilios económicos

El Ministerio Público reprogramó para el próximo 11 de noviembre la audiencia que estaba prevista para la mañana de este viernes, en la que serían imputados 13 estudiantes beneficiados con auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), por la presunta comisión de delitos contra servidores públicos.

Según se conoció, el acto fue aplazado debido a que no estaba debidamente agendado por el Órgano Judicial.

A la audiencia se presentaron un influenciador y figura pública, así como otro miembro del colectivo de político, ambos acompañados de sus abogados defensores.

El abogado Valentín Jaén, representante legal de uno de los señalados, aseguró que su cliente cumplió con todos los requisitos exigidos por el IFARHU para recibir el auxilio económico. No obstante, señaló que el caso podría tener connotaciones políticas.

Es importante destacar que unas 28 personas están siendo investigadas por los delitos de peculado por extensión y corrupción de funcionarios, relacionados con la entrega de estos auxilios económicos durante el período 2019-2022.

