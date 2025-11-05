Se filtra nombre de motociclista muerto por choque en Natá

Panamá-Como Joseph Aron Carrión Arrocha fue identificado el joven de 19 años que murió ayer en la vía principal de Los Villarreal, ubicado en Natá Centro (Coclé).

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada del martes, cuando, por razones que se desconocen, el joven perdió el control del manubrio de la motocicleta e impactó contra el borde de una alcantarilla que se ubica en la orilla de la vía.

Al parecer, el impacto al caer fue tan fuerte que Carrión falleció en la escena y su cuerpo fue proyectado un par de metros delante de la alcantarilla.

Al lugar se presentaron familiares y conocidos del joven, quienes quedaron consternados al recibir la noticia de su fallecimiento.

Con esta muerte, las cifras de muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé se elevan a 22 en lo que va de este año.