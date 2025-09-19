Sucesos - 19/9/25 - 04:32 PM

Se hunde barco en la Bahía; rescatan a tripulantes

Los tres ocupantes fueron rescatados con vida, evitando una tragedia mayor en altamar.

 

Por: Redacción / Crítica -

Momentos de tensión se vivieron en la Bahía de Panamá cuando una embarcación comenzó a hundirse con tres tripulantes a bordo.

Según reportes, el hecho ocurrió mientras se desarrollaban operativos en el marco del Plan Firmeza. En medio del naufragio, unidades de Botes Especiales y del CROAN reaccionaron de inmediato, logrando remolcar la nave hasta tierra firme.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en la bahía, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de más controles de seguridad en el mar.

