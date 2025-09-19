Se hunde barco en la Bahía; rescatan a tripulantes

Momentos de tensión se vivieron en la Bahía de Panamá cuando una embarcación comenzó a hundirse con tres tripulantes a bordo.

Según reportes, el hecho ocurrió mientras se desarrollaban operativos en el marco del Plan Firmeza. En medio del naufragio, unidades de Botes Especiales y del CROAN reaccionaron de inmediato, logrando remolcar la nave hasta tierra firme.

Los tres ocupantes fueron rescatados con vida, evitando una tragedia mayor en altamar.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en la bahía, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de más controles de seguridad en el mar.