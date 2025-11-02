Sucesos - 02/11/25 - 10:36 AM

Senafront recupera cuerpo de hombre tras peligrosa operación de rescate

Un hombre de 62 años murió por inmersión en Quebrada Conga; autoridades advierten sobre los riesgos de las lluvias.

 

Por: Redacción / Crítica -

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 62 años, desaparecido tras un accidente por inmersión en la Quebrada Conga, distrito de Las Palmas fue recuperado en una operación en la que participaron unidades del Senafront y Sinaproc. .

El cuerpo fue hallado atrapado entre ramas de un árbol en medio del cauce del río, una zona de difícil acceso y alto riesgo de deslizamientos, producto de las fuertes lluvias que azotan la provincia.

Las autoridades destacaron que la operación se realizó en condiciones climáticas adversas, pero gracias al trabajo coordinado de los equipos de rescate, pudieron culminarla exitosamente y entregar el cuerpo al Ministerio Público para los trámites correspondientes.

El SENAFRONT recordó a la población la importancia de evitar cruzar ríos y quebradas, permanecer en zonas seguras y reportar cualquier situación de riesgo. “La seguridad de todos los ciudadanos es nuestra prioridad”, afirmaron.

 

