Senafront refuerza su presencia en la comarca Guna Yala y Darién

Panamá- La minería ilegal es uno de los principales delitos ambientales que afecta a la Comarca Guna Yala y la provincia del Darién, zona limítrofe con Colombia. Ciudadanos colombianos cruzan la frontera para extraer materiales preciosos de manera ilícita.

Por esta razón, efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) han intensificado su presencia y vigilancia en estas apartadas regiones montañosas, no solo para prevenir afectaciones al medio ambiente, sino también otras actividades delictivas como el narcotráfico.

Para José Filós, de 44 años y miembro de la etnia Guna, es fundamental que toda esta área sea reforzada con una presencia constante de las fuerzas del orden, de modo que los comuneros se sientan seguros en sus viviendas y al trasladarse a sus fincas para cosechar.

Asimismo, Rosalba González, de 38 años y también de la etnia Guna, expresó que, como pueblo, siempre han procurado cuidar el ambiente. Considera que la actividad minera que utiliza mercurio para extraer oro contamina las aguas y los peces, recursos vitales para la alimentación de las comunidades indígenas.

Recientemente, agentes del Senafront capturaron a 22 ciudadanos colombianos que realizaban minería ilegal en la comarca Guna Yala, causando graves daños a la naturaleza.