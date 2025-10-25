Sucesos - 25/10/25 - 03:02 PM

Sentenciado a 18 años de prisión por crimen en Chepo

Por: Redacción / Web -

Un hombre fue condenado a 18 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, tras ser vinculado al asesinato de Merejido Pérez Espino, ocurrido el 23 de octubre de 2025, en Altos del Llano, Chepo.

Durante la audiencia celebrada este sábado, el acusado aceptó su culpabilidad, aunque la fiscalía presentó diversas pruebas adicionales que reforzaron su implicación en el crimen. 
 

Según las investigaciones, la víctima fue apuñalada en su domicilio, lo que le causó la muerte.

El autor del homicidio se entregó de manera voluntaria a las autoridades horas después de cometer el crimen, lo que permitió su vinculación al caso.
 

