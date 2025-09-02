Septiembre inicia sangriento en Colón

Panamá- El mes de septiembre inició con una persona fallecida y heridos por arma de fuego, lo que es motivo de investigación por parte de inteligencia policial y el Ministerio Público para dar con los responsables de estos hechos de violencia.

Uno de los casos investigados ocurrió en un sector conocido como La Favela en el corregimiento de Sabanitas. En esta área fue impactado un hombre por un proyectil. Se trata de Kadir Orozco, de 25 años de edad, quien se encontraba realizando trabajos de soldadura cuando, de repente, sale un pistolero y lo hiere. Él recibió dos impactos de bala, uno en el brazo izquierdo y otro en el pie derecho. El agresor, luego de cometer el hecho, sale de la escena del crimen. Mientras, Orozco fue auxiliado y llevado al cuarto de urgencias de la Policlínica de Sabanitas para ser atendido por sus heridas. La Policía Nacional inicia la investigación inicial del caso para tratar de conocer el móvil de esta agresión.

El segundo caso por herida de arma de fuego se dio en las calles 3 y 4 de la avenida Bolívar de la ciudad de Colón, área conocida como El Chorrillito. En esta zona fue impactado Luis A. Ponce Herrera, de 21 años de edad, el cual recibió cuatro heridas por arma de fuego: una a la altura de la espalda, cerca al hombro izquierdo, en el cuello y en el muslo derecho. Luego del ataque, él mismo se dirigió al Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Durante la investigación de campo se estableció que el ataque ocurrió mientras se encontraba en la parte baja de una multifamiliar. Fue cuando observó a un sujeto que, con un arma de fuego, se le acercó y trató de dispararle, lo que generó una pelea entre ambos, pero al final resultó herido. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes observaron al pistolero salir en precipitada huida hacia la calle 4 de la avenida Balboa, dejando tirada en el suelo el arma de fuego utilizada en el hecho.

En tanto, Jossimar Josué Lemos, de 19 años, murió la noche del lunes 1 de septiembre en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero (Colón), como resultado de un ataque con arma de fuego, cuando iba a visitar unos familiares en la torre #18 de los multifamiliares de Nueva Providencia.