Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Panamá- Un sicario, que junto a varios compinches intentó asesinar al conductor de un sedán negro el sábado en el estacionamiento de Plaza La Fortuna, ubicada en la barriada San Lorenzo, en La Cabima (Panamá Norte), fue quien terminó muerto.

Todo ocurrió durante la tarde del sábado. El agresor llegó al lugar en un taxi. Del vehículo bajaron dos pistoleros y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra un sedán negro, cuyo conductor esperaba a que una camioneta estacionada frente a él saliera del lugar para poder hacer lo mismo.

Al parecer, los disparos fueron respondidos por la víctima. Cuando los sicarios creían que habían logrado su objetivo, el pistolero que vestía pantalón jean largo, suéter celeste y zapatillas negras —aunque logró sentarse en el asiento trasero del copiloto— cayó muerto al suelo cuando el taxi arrancó, pues la fuerza vital no le alcanzó para cerrar la puerta.

El otro pistolero, vestido completamente de negro, corrió y, cuando el taxi inició la marcha, logró subirse al vehículo para escapar de la escena junto con el conductor.

Inicialmente, se creyó que el hombre abatido había sido la víctima del ataque armado. Sin embargo, un video de videovigilancia divulgado en redes sociales, captado por una cámara de seguridad instalada en la plaza, develó que en realidad fue uno de los sicarios el que falleció. Entre los pies del sicario muerto quedó el arma de fuego que utilizó para disparar y a pocos centímetros una cangurera.

Mientras tanto, la víctima del ataque salió ilesa, aunque su vehículo quedó con varios impactos de bala.

Ahora, la Policía Nacional y personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana investigan el caso para establecer el móvil del crimen, ya que hasta el momento no se ha divulgado la identidad del sicario muerto ni la de la víctima del ataque armado.