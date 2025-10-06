Sucesos - 06/10/25 - 01:16 PM

Sicarios acaban con hombre afuera de un bar de Aguadulce

Según testigos, los asesinos atacaron a la víctima —de entre 35 a 40 años— cuando salía del bar en horas de la madrugada de este lunes.

 

Por: Redacción Web

Panamá - Dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta asesinaron a un hombre —cuya identidad se desconoce por el momento— en los estacionamientos de un bar ubicado frente a la sede regional del Tribunal Electoral en Aguadulce, provincia de Coclé.

Inmediatamente, la víctima fue auxiliada y trasladada en una patrulla de la Policía Nacional al cuarto de urgencias del Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, donde falleció poco después de su ingreso.

Tras el crimen, la Policía Nacional efectuó una serie de operativos y diligencias que permitieron ubicar una motocicleta abandonada en la orilla de una calle aguadulceña, muy cerca de la Vía Interamericana, y que se presume fue la utilizada por los pistoleros.

Pese a estas acciones, no se ha informado sobre la captura de ningún sospechoso vinculado con este hecho.

Datos estadísticos revelan que con este caso ya suman ocho las personas asesinadas en Coclé en lo que va del año.

