Sucesos - 02/9/25 - 01:41 PM

Sicarios acribillan ladrón fichado en Las Garzas

A eso de las 11:30 p.m. de ayer, Rivas se encontraba en un parque de la zona de Viñedo, cuando de pronto aparecieron dos sicarios que, sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Maicol Rivas Rudas (36 años) llegó sin vida al cuarto de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos (Tocumen), luego de recibir múltiples disparos en su anatomía mientras se encontraba en la Calle 9 del sector conocido como Viñedo, de la barriada Montemadero, ubicada en Las Garzas (Pacora).

A eso de las 11:30 p.m. de ayer, Rivas se encontraba en un parque de la zona de Viñedo, cuando de pronto aparecieron dos sicarios que, sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones. Luego salieron corriendo, saltaron la cerca del parque y escaparon antes de ser aprehendidos.

Agonizando, Rivas fue trasladado de urgencia en una camioneta de color negro hacia el hospital de Tocumen, pero, lamentablemente, al ingresar, los médicos dictaminaron que ya no presentaba signos vitales.

Los proyectiles alcanzaron la anatomía de Rivas en: espalda (1), pecho (1), abdomen (1), brazo derecho (1), antebrazo izquierdo (1) y en el área lumbar (1).

Sobre la víctima, se conoció que, entre los años 2020 y 2025, fue aprehendido por hurto en: Arraiján, San Francisco y Vista Alegre (Panamá Oeste).

 

