Sucesos - 12/10/25 - 01:08 PM

Sicarios balacean camioneta de lujo en la avenida El Paical

Varios proyectiles de arma de fuego penetraron por la ventana del conductor.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de una camioneta lujosa está vivo de milagro luego de que unos sicarios le dispararon desde otro vehículo en movimiento, mientras se desplazaba por la avenida El Paical, ubicada en el corregimiento de Betania.

La camioneta de color negro quedó en medio de la vía. Varios proyectiles de arma de fuego penetraron por la ventana del conductor. Por el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público para recopilar indicios en la escena del ataque.

 

 

 

