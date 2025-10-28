Sicarios encapuchados acaban con la vida de un joven de madrugada en Chilibre

Panamá- El silencio de la madrugada en Villa Unida, Chilibre, fue quebrado ayer por el estruendo de detonaciones de un arma de fuego. Eran las 5:41 a.m. cuando los residentes del lugar, que a esa hora se preparaban o salían hacia sus trabajos, escucharon los disparos.

Las detonaciones también fueron percibidas por unidades de la Policía Nacional que en ese momento recorrían el sector. Al llegar al lugar de los hechos, ubicaron el cadáver de Allan Javier Cortez Duque (26 años) tendido sobre la acera, cerca de un local conocido como El Ranchón.

Al ser interrogados por los uniformados, los testigos revelaron que varios sujetos encapuchados, armados con pistolas, persiguieron a Cortez entre las veredas mientras le disparaban. Pese a los esfuerzos que realizó la víctima por esquivar las balas, no lo logró y murió en el lugar.

Ahora, la Fiscalía de Homicidios y Femicidios del área metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) adelantan la investigación del crimen para identificar a los sicarios y establecer el móvil del asesinato.