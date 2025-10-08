Sicarios persiguen y acribillan hombre en avenida Frangipani

Panamá- La tarde de este miércoles se puso caliente en el centro de la ciudad capital. Un hombre fue asesinado mientras circulaba en su camioneta blanca por la avenida Frangipani, ubicada en el corregimiento de Curundú, justo al frente del Hospital Santa Fe.

Como en un episodio de película de acción, pasadas las 3:00 p.m., la víctima venía siendo perseguida por varios sicarios que se desplazaban en otro vehículo. Al menos 15 detonaciones de arma de fuego resonaron en el área, lo que aterrorizó a conductores, así como a pacientes y personal médico del hospital. De esos disparos, 12 balas impactaron la ventana del conductor de la camioneta; ocho de ellas a la altura de la cabeza, por lo que la víctima falleció detrás del volante.

Sobre el vehículo de los sicarios aún no se sabe nada, pero es probable que el crimen haya sido captado por las cámaras del sistema de videovigilancia de la Policía Nacional.

Se indica que el conductor laboraba para la plataforma digital Uber, pero este dato no ha sido corroborado por las autoridades, pese a que sus familiares se presentaron a la escena del crimen. Lo cierto es que los sicarios escaparon sin ser aprehendidos.

Unidades de la Policía Nacional de Curundú custodiaron la escena, mientras peritos de Criminalística del Ministerio Público recuperaban los casquillos de bala regados en la vía. Para ello se suspendió el tráfico vehicular en plena hora pico, lo que generó un enorme tranque.



