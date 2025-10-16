Sucesos - 16/10/25 - 03:40 PM

Silla de ruedas no impide el delito: Mujer arrestada por narcotráfico en Colón

La acción de allanamiento se realizó en el apartamento donde se encontraron varias bolsas plásticas con hierba seca en su interior, que se presume sea marihuana.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Una mujer en silla de ruedas fue sorprendida con drogas que mantenía dentro de un apartamento en la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, durante un operativo de funcionarios del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional.

La estrategia de los organismos de seguridad y las autoridades judiciales busca en este caso desmantelar la operación de microtráfico para evitar que estas personas creen adictos entre los más vulnerables.

La mujer de 40 años de edad, junto con la droga incautada, fue trasladada a la estación policial para ponerla a órdenes de la fiscalía de drogas, que se encargará de su proceso judicial.

Ella ahora deberá enfrentar a un juez de garantías quien determinará la situación legal de la detenida.

