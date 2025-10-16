Solicitan sangre para víctimas de explosión en PH Alsacia Towers

Panamá - Diez pintas de sangre tipo O positivo u O negativo solicitan los familiares del niño Ian Franco Cuervo Guelfi (9 años), quien se encuentra recluido en el Hospital del Niño luego de sufrir quemaduras en el 21% de su cuerpo durante una explosión en el apartamento 13-06donde vivía, ubicado en el piso 13 de la Torre 1 del Complejo Alsacia Towers, en Tumba Muerto, a la altura de El Bosque.

Según confirmó el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas del Cuerpo de Bomberos de Panamá, dos mujeres de 62 y 37 años, que resultaron con quemaduras en el 40% y 70% de sus cuerpos respectivamente, fueron remitidas a la sala de quemados del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid en la Transístmica. Para las mujeres también se requiere la donación de sangre.

Se confirmó que las víctimas son: hijo, madre y abuela de una misma familia panameña, las cuales se encuentran en condición crítica.

A la investigación de este lamentable caso, ocurrido aproximadamente a las 3:16 de la madrugada de hoy, se han unido personal de Criminalística del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Actualmente, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se encuentra evaluando la estructura de los pisos 11, 12, 13 y 14 de la Torre 1, que presentan la mayor afectación. Sus ocupantes fueron evacuados por el Cuerpo de Bomberos una vez se reportó la emergencia.

Una vez que las autoridades concluyan la evaluación estructural se dará a conocer si los residentes de los 90 apartamentos de la Torre 1 pueden retornar a sus hogares. Por el momento se considera la posibilidad de permitir a las familias que residen en los apartamentos no afectados que puedan ingresar para sacar algunos enseres como ropa o comida. Mientras tanto, aunque esta madrugada también se ordenó la evacuación de los residentes de las Torres 2 y 3, a estos ya se les permitió retornar a sus apartamentos.

Aunque por el momento las pesquisas que adelantan la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) y el Ministerio Público no han establecido la causa de la explosión, se sospecha que pudo deberse a una fuga de gas.



