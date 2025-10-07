Sorpresa en Colón: Local escondía medicamentos y licor sin permiso

Un operativo conjunto realizado por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) permitió la retención de mercancía diversa en un local comercial ubicado en el Barrio Sur de la ciudad de Colón, debido a la falta de documentación que justificara su tenencia y venta.

Durante la inspección, las autoridades decomisaron 1,700 pastillas de ampicilina, 23 unidades de Vick Vaporub, 33 baterías marca Rayovac, 8 cajas de cerveza Corona, 3 cajas de aguardiente Antioqueño, 13 cartones de Phillies Blunt y 2 cajas de bebidas energéticas Red Bull.

Según informó la DPFA, las baterías y los Vick Vaporub fueron retenidos por presunto fraude marcario, mientras que los medicamentos controlados no contaban con los permisos requeridos para su venta bajo receta médica.

Por esta razón, se emitió una boleta de comparendo a la persona responsable del negocio, quien deberá presentar la documentación correspondiente ante las autoridades.

Las autoridades aduaneras indicaron que se iniciará una investigación para determinar el origen de esta mercancía.

Además, recalcaron que las acciones contra el contrabando se han intensificado no solo en la ciudad y sus alrededores, sino también en las costas de la provincia de Colón.