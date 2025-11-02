Subteniente salva joven de morir ahogado en Colón

Panamá- Las condiciones climáticas que se registran en las costas de Colón dejaron dos incidentes relevantes este 2 de noviembre: el rescate de una persona que casi se ahoga en una playa y la suspensión de zarpes en el muelle de la Costa Arriba.

El primer caso ocurrió en Playa La Angosta, corregimiento de María Chiquita, durante un patrullaje preventivo, cuando agentes de la Policía Nacional observaron a un joven inconsciente flotando en el mar.

El subteniente Hernán Aguilar de la zona policial de Colón acudió al área, extrajo a la víctima, le aplicó primeros auxilios para reanimarla y coordinó su traslado a un centro médico para que fuera atendido.

Mientras tanto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, se suspendieron todos los zarpes en los puertos de la Costa Arriba de Colón.

En los últimos días, las condiciones atmosféricas han generado fuertes lluvias, vientos e inundaciones en algunas partes de la ciudad de Colón y áreas de la carretera transístmica, como el corregimiento de Cativá.