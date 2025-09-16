Sucesos - 16/9/25 - 09:28 AM

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Se conoció que el teniente, identificado como A. J. Guerra, se había trasladado hasta la ciudad capital para efectuarse exámenes de rigor que exige la institución.

 

Por: Redacción Web -

Un teniente de la Policía Nacional, asignado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, murió de forma inesperada la mañana de este martes dentro de las instalaciones de la sede principal de la entidad, ubicada en el corregimiento de Ancón.

Se conoció que el teniente, identificado como Anselmo J. Guerra, se había trasladado hasta la ciudad capital para efectuarse exámenes de rigor que exige la institución. Cerca de las 4:00 a.m., mientras se encontraba en el baño de la sede de Atención Ciudadana de Seguridad, se desplomó.

Personal de la Clínica de la Policía intentó reanimarlo practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero todo fue en vano. Casi a las 5:00 a.m., el médico que lo atendió dictaminó que ya no presentaba signos vitales.

La Policía Nacional, emitió un comunicado a través del cual lamentó la muerte de teniente, el cual había cumplido con su labor de 'proteger y servir' durante 29 años, 2 meses y 15 días.

Autoridades abrieron una sumaria de investigación por este caso.

 

Te puede interesar

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

Hombre muere tras caer de edificio en San Francisco

 Septiembre 16, 2025
Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

Joven es acribillado por sicarios frente a iglesia en Pedregal

 Septiembre 16, 2025
Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

Se entrega otro implicado en brutal homicidio de pariteña

 Septiembre 16, 2025
Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

 Septiembre 16, 2025
Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

Impunidad y tecnología obsoleta: La receta perfecta para que el homicidio crezca en Panamá

 Septiembre 16, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre