Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Un teniente de la Policía Nacional, asignado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, murió de forma inesperada la mañana de este martes dentro de las instalaciones de la sede principal de la entidad, ubicada en el corregimiento de Ancón.

Se conoció que el teniente, identificado como Anselmo J. Guerra, se había trasladado hasta la ciudad capital para efectuarse exámenes de rigor que exige la institución. Cerca de las 4:00 a.m., mientras se encontraba en el baño de la sede de Atención Ciudadana de Seguridad, se desplomó.

Personal de la Clínica de la Policía intentó reanimarlo practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero todo fue en vano. Casi a las 5:00 a.m., el médico que lo atendió dictaminó que ya no presentaba signos vitales.

La Policía Nacional, emitió un comunicado a través del cual lamentó la muerte de teniente, el cual había cumplido con su labor de 'proteger y servir' durante 29 años, 2 meses y 15 días.

Autoridades abrieron una sumaria de investigación por este caso.