Terrible accidente: joven de Bahamas cae del piso 23 de hotel

Se conoció que el chico participó en la competencia internacional de robótica que se realizó hasta ayer en Panamá

 

Por: Redacción / Crítica -

Un joven proveniente de las Bahamas sufrió un accidente mientras se encontraba en el piso 23 del Hotel Megapolis.

Se conoció que el joven participaba de un encuentro internacional de robótica que se realizó hasta ayer en Panamá

Las autoridades y los organizadores del evento se encuentran colaborando con la investigación.

Este hecho que ha ocasionado pesar entre los participantes en la competencia. 

 

