Tiroteo en La Cresta deja un muerto

Panamá- La tranquilidad del sector de La Cresta, ubicado en el corregimiento de Bella Vista, se vio interrumpida por el sonido de las balas, algo inusual en esa área de la ciudad capital. Un hombre sin identificación había sido asesinado.

Todo ocurrió ayer, a eso de las 2:30 de la tarde, en uno de los apartamentos del piso 10 del PH Botánico, ubicado en la Calle 42. Tras escuchar las detonaciones, algunos residentes se atrevieron a asomarse para ver qué había ocurrido; fue entonces cuando visualizaron a un hombre de tez morena, en pantalón bermudas, suéter azul y chancletas, escapando a toda prisa del edificio en dirección hacia Calidonia.

Dentro del apartamento, yacía un hombre desconocido con varios impactos de arma de fuego en su anatomía, por lo que llamaron a los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes 23 minutos después dictaminaron que ya no tenía signos vitales.

Durante la diligencia de levantamiento del cadáver, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) determinaron que el cuerpo presentaba cuatro orificios de bala en la región lumbar, el ombligo, el brazo izquierdo y el cuello.

En la escena del crimen, las unidades de Criminalística y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ubicaron dos teléfonos celulares, a los cuales se les extraerán los datos para ver si contienen información que permita determinar la identidad del agresor y el móvil del crimen.