Sucesos - 24/10/25 - 01:27 PM

"Tormenta Marina" se lleva a tres y logra decomiso de droga y chaleco antibalas

Los tres detenidos, quienes cuentan con antecedentes penales por diversos delitos, fueron trasladados a las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.

 

Por: Redacción / Web -

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, tres hombres fueron arrestados durante un allanamiento en una casa en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

La operación "Tormenta Marina" también resultó en el decomiso de 28 paquetes con presunta sustancia ilícita, un arma de fuego y un chaleco balístico.

Los tres detenidos, quienes cuentan con antecedentes penales por diversos delitos, fueron trasladados a las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes.

 La droga será sometida a pruebas de laboratorio para confirmar su composición, mientras las autoridades investigan su vínculo con organizaciones criminales locales.
 

